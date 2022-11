A partire dal 31 dicembre 2023, il servizio Amazon Drive non sarà più accessibile insieme a tutti i file archiviati dagli utenti. Il motivo è che il colosso dell’e-commerce ha scelto di chiudere la piattaforma cloud per dedicarsi ad altri progetti.

Ecco quindi che Amazon non supporterà più il caricamento di file su questa specifica piattaforma cloud a partire dal 31 gennaio 2023. Tutti i dati presenti saranno disponibili, visualizzabili e scaricabili fino al 31 dicembre 2023.

Per chi utilizza il servizio, però, il colosso dell’e-commerce ha messo a disposizione alcune alternative. Per accedere a tutte le foto e i video archiviati sul cloud sarà possibile utilizzare Amazon Photos.

Amazon Drive si avvicina alla chiusura definitiva e gli utenti devono attivarsi per non perdere i propri dati importanti oltre alle foto e ai video salvati in cloud

Le foto e contenuti video presenti su Amazon Drive saranno disponibili anche su Photos in maniera automatica. Non sarà necessario fare alcuna operazione in quanto i file si sincronizzeranno da soli. Infatti, nonostante si tratti di due piattaforme diverse, i servizi condividono lo stesso percorso di caricamento e quindi le foto e i video sono accessibili con facilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri file diversi da foto e video, gli utenti dovranno scaricarli e salvarli entro il 31 dicembre 2023. Infatti, a partire da quella data Amazon Drive chiuderà e non sarà più possibile accedere ai propri file.

Per tutte le ulteriori informazioni sull’utilizzo dei servizi di Jeff Bezos, è possibile consultare la pagina dedicata alle Domande Frequenti. A questo indirizzo, inoltre, è possibile trovare guide dettagliate per effettuare il download dei propri file, cancellare quelli che non servono più e gestire il proprio abbonamento.