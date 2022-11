In attesa di poter fare acquisti sfrenati durante il Black Friday, Amazon vuole fare un regalo a tutti i propri utenti. La piattaforma di e-commerce più famosa al mondo ha deciso di regalare un buono sconto di 5 euro che sarà applicato al prossimo acquisto.

La promozione però non è valida in automatico e bisogna verificare se si è in possesso dei requisiti. Ecco quindi che nelle prossime righe vi sveleremo come capire se si può ottenere il buono sconto e come fare per riscattarlo.

Ricordiamo che Amazon ha messo a disposizione “solo” 10.000 codici sconto. Una volta terminati non sarà più possibile riscattali e la promozione terminerà. Il fattore tempo quindi è essenziale per assicurarsi di ricevere lo sconto.

Amazon ha messo in palio tantissimi buoni sconto da 5 euro, scoprite come ottenerne uno in maniera facile e veloce

Il primo passo da compiere è recarsi sulla pagina dedicata per scoprire se è possibile associare i 5 euro di sconto al proprio account. In caso positivo, si riceverà il seguente messaggio: “Buone notizie, sei eleggible per l’offerta. Vedi termini e condizioni dell’offerta qui sotto elencati“.

Se visualizzate questo messaggio, sarà possibile cliccare sul pulsate “Applica promozione“ per iniziare subito a fare shopping. Tuttavia, bisogna tenere presente che ci saranno alcune limitazioni per poter usufruire della promozione.