A partire dai prossimi mesi, in particolare, sono previsti in arrivo diversi aggiornamenti importanti per quanto riguarda Instagram e TikTok.

Iniziando da TikTok, nella fattispecie, il famoso social network ha annunciato che andrà a introdurre il tasto “Non mi piace” all’interno della sezione commenti. Instagram invece ha in mente un altro tipo di funzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram sta lavorando a nuove funzioni

Se TikTok eliminerà il “non mi piace”, Instagram sta pensando di introdurre le Stories con una durata fino ai 60 secondi, contrariamente a prima che duravano un massimo di 15 secondi. Questa rappresenta senz’ombra di dubbio una buona notizia per tutti i creativi, dal momento che riusciranno a condividere contenuti audiovisivi senza necessariamente spezzarli in micro-clip da 15 secondi ognuno, rendendo conseguentemente l’esperienza d’utente molto più agevole.

C’è sempre più una tendenza, infatti, tra Facebook e Instagram di continuare a puntare sui contenuti video, andando quindi a seguire l’onda di successo che ha generato TikTok con tutta la sua produzione video, ricordando in particolare l’introduzione dei Reel che ne ricalcano l’essenza. Tra le altre cose, Instagram ha recentemente lanciato una tipologia di layout che ricalca molto quella di TikTok, per la fruizione più semplice e immediata dei suoi contenuti video.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Instagram relativi all’introduzione di nuove caratteristiche, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi. Nel frattempo la piattaforma non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla risoluzione del problema emerso qualche giorno fa, dove migliaia di utenti si sono visti bloccato o sospeso il profilo senza motivo.