Proprio ieri, lunedì 31 ottobre 2022 migliaia di utenti iscritti ad Instagram, si sono visti sospendere il proprio account senza motivo, all’improvviso.

Questa volta però non si tratta di un classico down, ma di un qualcosa molto più insolito. Secondo le tantissime segnalazioni, moltissimi utenti hanno visto sparire il proprio account senza riuscire a ricollegarsi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram sospende migliaia di account senza motivo

Twitter in primis, molti utenti hanno visto il loro account bloccato e/o sospeso per “violazioni” di regole, pur senza aver fatto nulla. Chi non ha avuto questo tipo di problema sta invece vedendo i propri followers diminuire in modo proporzionale al loro quantitativo. Sugli account con circa 100.000 followers si segnalano perdite anche di 2000/3000 followers.

Ovviamente il problema non riguarda tutti gli utenti, ma molti di essi. Non sappiamo in base a cosa sono stati colpiti alcuni account ed altri no. Instagram ha pubblicato un tweet sulla piattaforma Twitter in cui spiega: “Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi hanno problemi ad accedere al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente“.

Il social network sta appunto lavorando per cercare di capire cosa è successo, ne sapremo sicuramente qualcosa in più nelle prossime ore. Nel frattempo continuate a provare ad effettuare il login e teneteci anche voi aggiornati!.