Il primo Hotel Hyundai è ufficialmente aperto al pubblico. La particolarità di questa struttura è quella di unire tutti i comfort classici di un hotel con un’esperienza totalmente sostenibile.

Infatti, Hotel Hyundai è “off-grid” quindi totalmente scollegato dalla rete elettrica nazionale. Per poter sfruttare tutti gli elettrodomestici moderni e avere l’illuminazione, il brand automotive coreano ha deciso di ricorrere ad una soluzione particolare.

L’alimentazione elettrica è offerta esclusivamente da una IONIQ 5. La vettura riesce a fornire corrente alternata a 110/220 V fino a un massimo di 3,6 kW di consumo energetico. Questa particolare scelta è legata alla volontà di sensibilizzare gli utenti sui temi della sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione di un’impronta green.

Hotel Hyundai è il primo hotel al mondo fornito di tutti i comfort e la cui energia è fornita esclusivamente da una IONIQ 5

La location in cui sorge Hotel Hyundai è unica e per questo va preservata. La struttura si trova al limitare della Foresta di Epping, in Inghilterra, una zona remota ma che offre bellissimi scorci paesaggistici.

Nonostante la particolarità della struttura e soprattutto dell’esperienza, non mancano le comodità. Ecco quindi che Hotel Hyundai ruota attorno a un lussuoso cottage e si articola in tre aree: la suite, il ristorante e il cinema.

Il cottage di fascia alta è firmato da Colemans Farm mentre nel ristorante vengono serviti prelibati pasti e cocktail sostenibili. Infine, le serate si concludono con un’esperienza completa al cinema con tanto di macchina per i popcorn. Ricordiamo che tutto è alimentato esclusivamente dalla IONIQ 5.

Come dichiarato da Grace Dent, curatrice del progetto; “Sono entusiasta che coloro che soggiornano da noi possano assaggiare un menu sostenibile e di provenienza locale e gli altrettanto favolosi cocktail e, naturalmente, godersi una buona notte di sonno. Spero che questo hotel pop-up di tre settimane sia solo l’inizio di un nuovo concetto di auto che alimenta un’esperienza di lusso come questa. Sono sicura che gli ospiti vorranno che il format di questo innovativo hotel e l’esperienza completa che offre possano essere riproposti anche nel 2023”.