Automobili Lamborghini aderisce con orgoglio a Movember, un evento dedicato alla prevenzione e alla salute maschile. Se durante il mese di novembre gli uomini sono invitati a farsi crescere i baffi come segno di partecipazioni, vari tipi di baffi sono spuntati anche sulle vetture di Sant’Agata Bolognese.

Al fine di sensibilizzare quante più persone possibile, l’azienda avvierà numerose iniziative tutte finalizzate al sostegno della salute e della prevenzione maschile. Durante il mese di novembre, i concessionari di tutto il mondo coinvolgeranno attivamente i propri clienti.

L’attività più appariscente sarà la cosiddetta bull run, una carovana di Lamborghini in giro per le principali città del mondo con una caratteristica in comune. Tutte le vetture saranno decorate con sticker a forma di baffi per simboleggiare il sostegno al movimento Movember.

Automobili Lamborghini collabora con Movember attraverso iniziative speciali per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della salute maschile

In questo modo si punta a diffondere la consapevolezza sul tema della salute e della prevenzione. I temi trattati dal movimento sono vari e spaziano dalla salute mentale alla prevenzione dei suicidi, dal cancro alla prostata a quello dei testicoli. Si tratta di patologie in cui la prevenzione può giocare un ruolo fondamentale.

Oltre le bull run, Lamborghini metterà in vendita anche degli oggetti e delle esperienze esclusive. Tutti gli interessati potranno provare ad aggiudicarsi uno di questi premi o fare una donazione sulla piattaforma dedicata. Tutto il ricavato verrà devoluto al movimento Movember.

I numeri registrati nello scorso anno sono stati eccezionali, con 92 concessionari Lamborghini coinvolti e 1.226 auto partecipanti alle varie manifestazioni. Questo ha permesso di raccogliere e devolvere un totale di 233 mila dollari. L’obiettivo di quest’anno è quello di superare il precedente record e diffondere l’importanza della prevenzione.