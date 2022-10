Più di due terzi degli americani giocano ai videogiochi. Il gioco può essere una distrazione o un hobby divertente (e sta persino diventando uno sport competitivo), ma ci sono rischi per la salute che derivano dall’uso intenso?

Prima di discutere dei danni del gioco, è giusto menzionare i vantaggi. Oltre a essere un passatempo divertente, i giochi possono fornire alle persone un modo per interagire tra loro tramite le comunità virtuali.

Ma la scienza ha dimostrato che l’uso prolungato dei videogiochi può contribuire a malattie cardiovascolari, cancro, diabete di tipo 2 e altre condizioni.

Esistono ricerche contrastanti sul fatto che ci siano alcuni vantaggi cognitivi nel gioco, come un migliore controllo della propria attenzione e un migliore ragionamento spaziale, anche se non è del tutto chiaro quanto questi benefici si estendano al di fuori della sfera dei videogiochi nel mondo reale. Inoltre, i videogiochi hanno applicazioni mediche, come addestrare persone con malattie degenerative a migliorare il loro equilibrio, aiutare gli adolescenti con ADHD a migliorare le capacità di pensiero o formare chirurghi su come eseguire operazioni tecnicamente complicate.

Lesioni da gioco

Le lesioni da stress ripetitivo, o lesioni da uso eccessivo, sono condizioni che derivano da attività che comportano l’uso ripetuto di muscoli e tendini, al punto che si sviluppano dolore e infiammazione. Se si consente a queste lesioni di progredire, possono svilupparsi intorpidimento e debolezza e possono derivarne lesioni permanenti. Le lesioni da uso eccessivo delle mani e delle braccia sono dilaganti tra i giocatori.

Un esempio comune è la sindrome del tunnel carpale, che molti giocatori sviluppano. La sindrome del tunnel carpale, spesso osservata negli impiegati, comporta l’infiammazione di un nervo del polso, che provoca dolore e intorpidimento.

Il “pollice del giocatore”, si verifica quando i tendini che muovono il pollice si infiammano. Il termine medico per questo è tenosinovite di de Quervain e può portare a gonfiore e movimento limitato. I giocatori sono anche a rischio di tenosinovite stenosante, ovvero quando un dito rimane bloccato in posizione piegata a causa di un’infiammazione cronica. I giocatori possono anche avere il gomito del tennista, una dolorosa infiammazione che avviene quando il tendine si inserisce nell’osso all’esterno del gomito.