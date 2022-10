Vuoi una prova gratuita di DAZN? Purtroppo, non puoi ottenerlo perché il periodo di prova gratuito di DAZN è terminato a febbraio 2022.

Ma ultimamente sembra che qualcosa sia cambiato, dato che il servizio di streaming ha deciso di introdurre una nuova offerta che ti consentirà di accedere alla piattaforma per un totale di 7 giorni gratuitamente.

DAZN è una piattaforma di streaming che si concentra sugli eventi sportivi. Con un abbonamento mensile, puoi accedere a una serie di interviste, spettacoli classici, documentari premium e accesso esclusivo ad un sacco di eventi.

A seconda della tua zona, puoi vedere gli NFL Game Pass, gli eventi NBA, la Premier League, Champions League, la Serie A italiana e tanto altro. Non puoi guardare DAZN all’estero perché è un sito web con restrizioni geografiche. Pertanto, l’utilizzo di una VPN affidabile come ExpressVPN è essenziale per sbloccare DAZN al di fuori dell’Italia.

Ma se hai deciso di attivare la prova gratuita di DAZN, ecco cosa devi sapere.

Come attivare la prova gratuita

La promo è attivabile fino al 26 ottobre 2022, ed è riservata solo agli utenti che creeranno un nuovo account dal 24 al 26 ottobre abbinando al servizio una carta o il conto Paypal.

La promo inoltre è disponibile solo visitando il sito ufficiale (non bisogna usare l’app): da qui, potranno essere attivati i 7 giorni di prova gratuita che includeranno un abbonamento di tipo standard.

Ricorda che avrai associato una carta, quindi verrà rinnovato il servizio automaticamente alla scadenza dei 7 giorni al costo di 29,99 euro al mese.

Per quanto riguarda l’utilizzo invece, possono essere registrati 2 dispositivi alla volta, e ognuno potrà vedere contemporaneamente contenuti diversi, ma solo se gli utenti sono connessi alla stessa rete WI-FI.