I giga sono quasi gratis da Vodafone, la nuovissima campagna promozionale riesce ad invogliare gli utenti con prezzi decisamente convenienti per tutti, e sopratutto la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative, godendo nel contempo di un bellissimo bundle.

Il rapporto qualità/prezzo delle migliori offerte è sicuramente conveniente, ma attenzione alla necessità di attivare la promozione, sottostando ad importanti requisiti. Come al solito, infatti, l’offerta può essere richiesta solamente dagli utenti che effettueranno il cambio operatore telefonico, e potranno altresì provenire da un operatore virtuale, inclusa Iliad.

Vodafone: offerte shock e prezzi bassissimi

Le nuove offerte di casa Vodafone si basano quasi esclusivamente sulla bellissima Special 100 Giga, una promozione evergreen, da moltissimi anni in grado di stuzzicare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, pronti a tutto pur di risparmiare con le proprie bollette telefoniche.

La soluzione corrente presenta un bundle quasi invidiabile, poiché raccoglie al proprio interno ben 70 giga di traffico dati al mese con velocità massima in 4G+, affiancati da minuti e SMS illimitati verso tutti gli utenti. Il pagamento, di 7,99 euro a rinnovo, è da considerarsi effettuabile solo ed esclusivamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, nel caso in cui invece vogliate richiedere il pagamento con carta di credito, nella variante quindi SmartPay, allora otterrete in cambio 100 giga al posto di 70, mantenendo inalterato il bundle.

L’attivazione della promo è possibile solo su invito, o per i provenienti dagli operatori telefonici virtuali, tra cui Iliad.