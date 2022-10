ho. Mobile offre 150GB e distrugge CoopVoce: prezzi impazziti solo oggi

A prendere il sopravvento ultimamente nel mondo dei gestori telefonici mobili sono i provider virtuali. Questi sono riusciti in una grande impresa, ovvero mettere spalle al muro tutti quei provider che hanno dimostrato di avere molta più qualità. Tra quelli più navigati nel settore, anche grazie alle testimonianze del pubblico, c’è un provider molto noto tra i virtuali con il nome di ho. Mobile.

ho. Mobile mostra i denti con le sue migliori promozioni del momento: ecco fino a 150GB con tutto incluso nel prezzo, i dettagli

Effettivamente i discorsi sono pochi da fare, visto che ne persiste solo uno: proporre offerte dal prezzo molto basso con tanti contenuti. Le offerte in questo caso sono due, molto simili ma destinate a utenti provenienti da gestori diversi.

La soluzione più ghiotta è certamente quella che trovate all’apertura del sito ufficiale del provider. Si tratta dell’offerta che consente a tutti di avere per soli 9,99 € al mese ben 200 giga di traffico dati in 4G. Ci sono poi chiaramente anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La promozione è dedicata solo a coloro che provengono da gestori come PosteMobile, Iliad, Fastweb, CoopVoce ed altri virtuali.

C’è poi anche un’altra soluzione davvero molto invitante, ovvero quella dedicata alle persone che attivano un nuovo numero. Ci sono 150 giga per il traffico dati ogni mese, con minuti ed SMS senza limiti a 8,99 € per sempre. Il costo di attivazione per le due offerte appena citate è di 9 euro, con la scheda SIM che invece è gratuita.