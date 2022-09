Da pochi giorni ho Mobile ha sbaragliato la concorrenza con la sua nuova offerta di rete mobile ultra conveniente. A partire dallo scorso 23 settembre è stata infatti lanciata una nuova offerta operator attack riservata principalmente a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori. La peculiarità di questa offerta è che include ben 100 GB ad un prezzo irrisorio.

A partire dal 23 settembre 2022 il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha sorpreso tutti con la sua nuova offerta di rete mobile. Nello specifico, si tratta della nuova ho 5,99 100 GB. A differenza di quanto successo in passato, quindi, questa volta ho Mobile ha deciso di proporre un quantitativo di traffico dati davvero esagerato ad un prezzo molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Come già accennato, l’offerta è di tipo operator attack ed è riservata agli utenti che richiedono la portabilità da specifici operatori. Tra questi, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, sono inclusi Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.

Oltre ai 100 GB per navigare, l’offerta ho 5,99 100 GB comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. I giga si potranno utilizzare per navigare con connettività 4G con una velocità massima fino a 30 mbps sia in download sia in upload.