A partire da queste ore, su Tower of Fantasy sono in arrivo tantissime novità. Gli sviluppatori Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato il debutto ufficiale dell’aggiornamento intitolato Vera che rappresenta il primo importante update per il titolo.

L’aggiornamento è disponibile sia per la versione PC del gioco, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale e su Steam, oltre che su App Store e Google Play. Tutti i giocatori si troveranno ad esplorare nuove ambientazioni, sconfiggere potenti boss, sviluppare poteri inediti e affrontare le missioni con il nuovo personaggio Ruby.

L’espansione Vera introdurrà due ambientazioni distinte: la natura selvaggia e irradiata del Deserto Gobby e la città cyberpunk di Mirroria. Entrambe le location offriranno nuove missioni e sfide ma anche tanti segreti e ricompense.

Non mancheranno mostri e boss leggendari da superare ma anche nuovi veicoli da scoprire e armi da padroneggiare. I giocatori più avventurosi potranno recarsi nel Grayspace, una sezione del Gobby del Deserto, per mettere alla prova le proprie abilità.

Infatti, la nuova ambientazione di Tower of Fantasy porta con se nuovi nemici come il Puppet Singer e il Weaver. Tutte le Entità del Grayspace saranno particolarmente ostiche da sconfiggere ma porteranno ad ottenere ricompense generose.

Il nuovo personaggio in arrivo con l’espansione si chiamerà Ruby e sarà caratterizzato da un set di abilità personalizzato tra cui la scarica aerea, la picchiata e la schivata. La sua arma esclusiva sarà la Spark e, grazie alla combinazione di queste caratteristiche riuscirà ad affrontare tutte le nuove sfide.