A partire dal prossimo 20 ottobre, i giocatori di Tower of Fantasy potranno scaricare il primo grande aggiornamento per il gioco che sarà intitolato Vera. A confermare la notizia sono stati direttamente gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio hanno aggiunto anche che l’update sarà disponibile su PC oltre che su App Store e Google Play. Inoltre, sempre a partire dal 20 ottobre, il titolo debutterà su Steam includendo sia il gioco base che l’espansione Vera.

Il nuovo update sarà al centro dell’evento appositamente organizzato da Level Infinite e Hotta Studio fissato per il 13 ottobre. Durante la diretta straming che si terrà su Youtube, Twitch e Twitter a partire dalle ore 22.00, verranno svelati tutti i segreti di Vera.

Tuttavia, per scoprire in anteprima alcune delle novità in arrivo su Tower of Fantasy, è possibile anche guardare il video di lancio dell’update su YouTube. Tra le principali novità introdotte dall’update dobbiamo segnalare l’introduzione di due nuovi ambienti distinti.

Tower of Fantasy si espande ed ingrandisce con due nuove location, tanti nemici e boss oltre che ad enormi ricompense per i giocatori più coraggiosi

La prima location sarà la natura selvaggia e irradiata del Deserto Gobby mentre la seconda sarà la città cyberpunk di Mirroria. Entrambe queste aree saranno piene di pericoli e scontri ma anche ricche di missioni, eventi, incursioni, incarichi, mostri e boss leggendari da sconfiggere.

Per affrontare le nuove sfide, gli sviluppatori hanno introdotto su Tower of Fantasy anche nuovi veicoli e armi. Gli amanti degli scontri potranno dirigersi in una sezione del Deserto Gobby ed entrare nel Grayspace. In questo luogo oscuro sarà possibile incontrare le Entità del Grayspace e dare vita a battaglie epiche.