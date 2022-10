Il team di sviluppo Achara Studios ha annunciato di star lavorando a REPO MAN. Il nuovo titolo sarà sviluppato sfruttando le potenzialità del motore Unreal Engine 5 e avrà meccaniche tipiche di un gioco RPG.

La trama sarà incentrata su un addetto alle espropriazioni chiamato Arthur Newstead in un mondo dominato da luci a neon e da cospirazioni. Il cuore del titolo sarà la trama che metterà quindi il giocatore al centro di tutti gli sviluppi. L’obiettivo del giocatore sarà quello di saldare i propri debiti e per farlo inizierà a lavorare proprio nel settore del recupero crediti.

Il mondo di gioco rappresenterà un altro aspetto importante in quanto la città sarà dominata dallo stile Art Nouveau ma mescolato con luci al neon. Questo stile creerà scorci unici e darà vita ad uno stile inedito fino ad ora.

REPO MAN si preannuncia un intrigante RPG dal sapore retro-futuristico che sarà sviluppato in Unreal Engine 5

Trattandosi di un RPG, non mancheranno dialoghi complessi in cui sarà fondamentale gestire al meglio le trattative e le negoziazioni per evitare inutili scontri. I giocatori di REPO MAN inoltre dovranno dedicare tempo all’esplorazione delle aree e padroneggiare le tecniche di combattimento per sfuggire alle situazioni più complicate.

Il titolo si configura come un open world da vivere in prima persona, quindi sarà possibile esplorare la mappa liberamente e scegliere come affrontare al meglio ogni incarico. Gli sviluppatori renderanno disponibili gioco a partire dal 2023 per PC. Le versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S arriveranno in seguito.