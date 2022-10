iPhone SE 4 potrebbe essere pronto al lancio entro il prossimo anno. Il design del dispositivo sarà aggiornato e alcune immagini ci permettono di conoscere tutti i dettagli con largo anticipo.

Le informazioni sul dispositivo Apple “economico” sono ancora confuse. Secondo alcune fonti, infatti, la mela morsicata procederà con il lancio di un nuovo iPhone SE soltanto nel 2024.

Apple aggiornerà il suo prossimo iPhone SE 4!

Apple aggiornerà il suo futuro iPhone SE abbandonando definitivamente il design che lo ha fino ad ora caratterizzato. Il nuovo dispositivo, infatti, riprenderà il vecchio iPhone XR, avrà un display costituito da un pannello LCD da 6,1 pollici e una tacca destinata ai sensori necessari per il funzionamento del Face ID. Il colosso eliminerà del tutto il tasto Home e con esso il Touch ID. Inoltre, il display sarà circondato da cornici ancora più sottili.

Quanto emerso è riferito dall’esperto Jon Prosser, fonte particolarmente informata e attendibile. I dettagli riportati e compresi di immagini che mostrano quello che potrebbe essere l’aspetto estetico dello smartphone non si dimostrano del tutto coerenti con quanto riportato in precedenza da Ross Young. Quest’ultimo si era già espresso in merito affermando che Apple avrebbe rilasciato un melafonino con display compreso tra i 5,7 e i 6,1 pollici.

Ovviamente tutte le informazioni emerse fino a questo momento non sono state ancora confermate e potrebbero, quindi, non rispecchiare la realtà dei fatti. Scopriremo prossimamente se tra le intenzioni del colosso di Cupertino vi è quella di annunciare il dispositivo entro il 2023 o posticiparne la presentazione al 2024.