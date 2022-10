Il noto marchio automobilistico Peugeot ha da poco comunicato l’avvio ufficiale dei pre-ordini anche per il mercato italiano della sua nuova vettura. Si tratta in particolare della nuova Peugeot 408, di cui ora conosciamo i prezzi ufficiali e gli allestimenti.

Peugeot annuncia il via ai pre-ordini in Italia della nuova Peugeot 408

L’azienda automobilistica Peugeot ha finalmente comunicato l’avvio dei pre-ordini in Italia della nuova Peugeot 408. La nuova vettura, in particolare, può contare su svariate novità, tra cui il sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced. Sappiamo poi che la vettura è disponibile in tre allestimenti differenti, ovvero Allure, Allure Pack e GT, e tutti questi vantano una dotazione notevole.

Il primo allestimento, ad esempio, monta dei cerchi in lega da 17 pollici e la strumentazione digitale da 10 pollici. Il secondo allestimento dispone inoltre di cerchi in lega da 19 pollici ed è presente il Pack Drive Assist. Il terzo allestimento, invece, è quello top di gomma e vanta la presenza dei proiettori Full LED con tecnologia MATRIX. Dal punto di vista delle motorizzazioni, invece, sappiamo che la nuova vettura a marchio Peugeot non sarà disponibile in versioni con motori diesel. Saranno disponibili infatti versioni a benzina e con tecnologia plug-in hybrid.

Per quanto riguarda i prezzi, si partirà da un prezzo di 33.800 euro per la versione con motore a benzina 1.2 Turbo PureTech da 130 CV e si partirà da un prezzo di 41.600 euro per la versione Plug-in Hybrid con motore da 180 CV e 225 CV. Vi ricordiamo che sono dunque partiti i pre-ordini, ma le consegne inizieranno soltanto all’inizio del 2023.