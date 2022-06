Fra ormai pochissimi giorni la casa automobilistica Peugeot toglierà i veli sul suo prossimo crossover. Si tratta in particolare del prossimo Peugeot 408 e, in queste ultime ore, l’azienda ha pubblicato un’immagine teaser ufficiale.

Peugeot sta per annunciare il nuovo crossover Peugeot 408: eccolo in un teaser

Peugeot 408 sarà il prossimo crossover del noto marchio automobilistico e, come già accennato, in queste ore l’azienda ha pubblicato in rete un’immagine teaser ufficiale. L’immagine in questione ci svela solamente una parte del frontale della nuova vettura, ma tanto basta per rivelarci un look piuttosto simile all’ultima arrivata Peugeot 308. In particolare, spicca subito alla vista la presenza del nuovo logo posto al centro della mascherina.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo da precedenti indiscrezioni che la nuova vettura si poggerà sulla piattaforma EMP2 (che è già presente su altri veicoli come Citroen C5X). Troveremo sia versioni con motori a benzina (di cui un 3 cilindri 1.3 da 131 CV e un 4 cilindri 1.6 da 181 CV) sia versioni ibride. Nello specifico, dovrebbe arrivare una versione Plug-in con trazione anteriore da 224CV e una versione Plug-in con trazione integrale da 302 CV. Tuttavia, non è da escludere l’eventuale arrivo di una versione full electric.

La presentazione del nuovo crossover Peugeot 408 si terrà il prossimo 22 giugno 2022. C’è comunque ancora del tempo per vedere arrivare delle ultime indiscrezioni. Vi ricordiamo comunque che non molto tempo fa la vettura è stata inoltre spiata durante alcuni test su strada. Nonostante fosse camuffata, anche da queste foto spia è piuttosto evidente la somiglianza estetica con la Peugeot 308.