Attraverso continui controlli e analisi, il Ministero della Salute monitora attentamente tutti i prodotti alimentari commercializzati dai supermercati. Quasi sempre le analisi non riscontrano problemi, ma qualche volta capita di rilevare delle difformità.

Al fine di prevenire potenziali problemi di salute, il Ministero della Salute ha avviato una campagna di richiamo per il Prosciutto cotto alta qualità commercializzato da Eurospin. Il motivo è legato alle analisi svolte sul prodotto che hanno rivelato una problematica.

Il motivo del richiamo è la non conformità microbiologica ed in particolare la possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Se i consumatori dovessero ingerire il cibo contaminato, potrebbero andare incontro a fastidi intestinali. Se l’infezione dovesse essere in forma grave, potrebbero arrivare anche encefaliti e meningiti, ma si tratta di casi estremi.

Se avete acquistato il prosciutto cotto da Penny Market fareste meglio a controllare se non è sottoposto a richiamo dal Ministero della Salute

Per rendere più facile il riconoscimento dei prodotti da non consumare assolutamente, il nome ufficiale è Prosciutto Cotto Alta Qualità 150g. Le vaschette sono commercializzate da Penny Market SRL sotto il marchio Sapor di Cascina. Il produttore è Motta S.r.l. con sede in Via Capuana n. 44, 20825, Barlassina (MB). Il lotto di produzione è il 223467 mentre la data di scadenza il 20-10-2022.

Il Ministero della Salute invita tutti i clienti che abbiano acquistato il prodotto a non consumarlo assolutamente. Inoltre, è possibile riportare la confezione presso il punto vendita in cui la si è acquistata per avere diritto al rimborso o alla sostituzione.

Penny Market specifica che la problematica non è dipendente dalla volontà del brand e si scusa con tutti i clienti. Inoltre, il richiamo riguarda esclusivamente il lotto sopra indicato e non altri prodotti appartenenti alla stessa famiglia.