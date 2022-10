Il Ministero della Salute vigila costantemente su tutti i prodotti commercializzati dai supermercati in Italia. I controlli servono per garantire la freschezza e la qualità, oltre che per prevenire potenziali rischi per la salute.

Tutti i consumatori devono fare attenzione ad un prodotto commercializzato da Penny Market anche se non prodotto direttamente dal brand. Nello specifico, si tratta del Tramezzino salmone e maionese appartenente al marchio Gli Allegri Sapori.

Il Ministero della Salute ha rilevato un potenziale rischio microbiologico e quindi ha avviato una campagna di richiamo per salvaguardare gli utenti da problemi. Le analisi effettuate dagli esperti hanno rilevato la presenza del batterio Listeria Monocytogenes.

Il Ministero della Salute ha riscontrato la possibile presenza del batterio Listeria Monocytogenes in un prodotto Penny Market

Se si dovesse ingerire il cibo contaminato, il batterio può causare fastidi intestinali se si manifesta in forma leggera. Nelle forme più acute può arrivare anche a causare encefaliti e meningiti. Ecco quindi che diventa fondamentale non consumare il prodotto per evitare problemi di salute anche piuttosto gravi.

Al fine di rendere più semplice il riconoscimento del Tramezzino salmone e maionese, il produttore è il Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.r.l. con sede in Via Galvani 5/7, 20018 Sedriano (MI). Il numero del lotto di produzione è 22952 1 – 22952 2 con il marchio di identificazione IT 9 – 2907L CE.

Per evitare alcun tipo di problema, il consiglio del Ministero della Salute è quello di non consumare assolutamente il prodotto. Potete, invece, riportare il prodotto al punto vendita Penny Market per la sostituzione o il rimborso.