Il continui controlli effettuati dal Ministero della Salute sui prodotti alimentari servono a garantire la sicurezza dei consumatori. Ecco quindi che le analisi sui cibi commercializzati nei supermercati avvengono continuamente.

Stando alle ultime analisi effettuate dagli esperti del Ministero della Salute, è emerso un problema con i prodotti Carrefour Bio. In particolare, il prodotto finito sotto i riflettori sono le Barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciola e cannella bio.

È stata avviata una campagna di richiamo per il rischio di una potenziale presenza di allergeni. Nello specifico, tutti i consumatori che presentano allergie devono fare attenzione a questo prodotto in quanto è stata riscontrata la presenza di solfiti pari a 23 mg/kg.

Il Ministero della Salute ha riscontrato la possibile presenza di solfiti non segnalati nelle barrette bio vendute da Carrefour

Questi solfiti non sono indicati in etichetta né come presenza né come possibili tracce. Ecco quindi che si potrebbero verificare reazioni allergiche nelle persone più sensibili. Per identificare meglio il prodotto in questione, il nome completo è Barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciola e cannella bio.

La confezione è quella da 125 grammi al cui interno sono presenti 5 barrette da 25 grammi l’una. La commercializzazione avviene a cura di Carrefour mentre il produttore è Poggio del Farro srl in via Bruscoli-Cerdello, 317/A, 50033 Firenzuola (FI). Il lotto di produzione è il 1812.

Per evitare alcun tipo di problema per le persone allergiche, il consiglio da parte del Ministero della Salute è quello di non consumare il prodotto. Tutti coloro i quali non presentano allergie, invece, invece possono consumarlo senza problemi.