Hyundai lancerà presto il suo primo veicolo elettrico ad alte prestazioni. La Ioniq 5 N debutterà l’anno prossimo e diventerà il veicolo elettrico più potente della casa automobilistica sudcoreana.

E’ stato pubblicato recentemente un nuovo video proveniente dal Nurburgring in Germania dove un team di collaudatori e ingegneri Hyundai sta attualmente valutando la Ioniq 5 N. Non possiamo dire la velocità e il tempo di questo prototipo sul circuito, ma sembra piuttosto stabile in curva nonostante le sue dimensioni e il suo peso.

Nel video la macchina è ancora camuffata e nasconde delle modifiche aerodinamiche rispetto alla normale berlina elettrica. Dalle precedenti auto di prova, sappiamo che queste dovrebbero includere nuove prese d’aria agli angoli e una presa centrale più grande.

Un motore molto più potente

Finora si è detto molto sul propulsore della hot hatch elettrica, anche se nulla è stato confermato dalla casa automobilistica. Il consulente tecnico esecutivo di Hyundai, Albert Biermann, ha affermato che la Ioniq 5 N avrà circa 600 cavalli (447 kilowatt) e questo potrebbe significare che condividerà il suo hardware con la Kia EV6 GT.

La Kia si basa sulla stessa architettura E-GMP e ha un propulsore elettrico a doppio motore con una potenza massima di 576 cavalli (420 kilowatt).

Freni più grandi, pneumatici più grandi, modifiche alle sospensioni e una modalità drift: questi sono solo alcuni degli aggiornamenti che i veicoli elettrici a marchio N riceveranno rispetto al normale Ioniq 5. Tutti i dettagli non sono ancora noti, ma ci aspettiamo di averne di più informazioni da condividere quando ci avvicineremo al debutto ufficiale il prossimo anno.