In questo periodo di profonda crisi energetica, moltissime persone stanno cercando il metodo ideale per abbassare i costi delle bollette. Fin troppo spesso si pensa che ciò che consuma più energia siano gli elettrodomestici pesanti, come lavastoviglie e lavatrice, ma non è sempre così.

Infatti, distogliamo l’attenzione dagli apparecchi che assorbono davvero tantissima energia e lo fanno in maniera continuativa e soprattutto silenziosa. Lasciare il nostro portatile o lo smartphone in carica tutta la notte è la cosa peggiore che possiamo fare per evitare il sovrapprezzo sulle bollette.

Fortunatamente, esiste un metodo utile per smettere di consumare corrente ed evitare di ricevere delle vere e proprie stangate a fine mese.

Energia: come abbassare velocemente i costi delle bollette

Forse qualcuno lo avrà già capito: tenere i nostri dispositivi costantemente in standby ci fa sprecare tantissima energia. Lasciarli costantemente in standby grava di fatto sulle spese della luce delle famiglie italiane tra l’8 e il 10%.

Apparecchi come televisione, decoder e altri elettrodomestici, assorbono una potenza che va dagli 1 ai 4 Watt. Come riferito anche dall’Enea, moltiplicando questo dato per 24 ore, l’energia assorbita è tra i 24 e i 96 Wh.

Se moltiplichiamo ulteriormente questo dato per un interno anno, il risultato finale è davvero sorprendente. A quanto pare, nel corso dei 12 mesi il consumo energetico è compreso tra gli 8.760 Wh e i 35.040 Wh. In più, se consideriamo anche gli apparecchi secondari, il consumo di energia è ancora più elevato.

Per concludere, i dispositivi elettronici che utilizziamo ogni giorno consumano molto più di quanto pensiamo. Dunque, ricordiamo sempre di spegnerli dopo averli usati e di staccare prontamente la spina. Un oggetto che potrebbe tornarci particolarmente utile sono le ciabatte multi presa oppure le smart plug.