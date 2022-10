Come possiamo abbassare i costi delle bollette? Spesso, quando si parla di bollette della luce, si pensa immediatamente ai consumi che riguardano l’utilizzo di grossi elettrodomestici, come ad esempio lavastoviglie o lavatrice.

Non ci accorgiamo però di fare un grande errore, ossia quello di dimenticare completamente che in casa nostra abbiamo anche altri dispositivi che “rubano” energia continuamente e soprattutto in maniera del tutto silenziosa.

Infatti, lasciare il proprio laptop o il nostro smartphone in carica tutta la notte non è mai un’ottima soluzione per arginare i costi elevati delle bollette. E infatti, a fine mese, ci troviamo con delle autentiche stangate. Ma c’è un modo per risolvere il problema.

Costi delle bollette: ecco come abbassarli subito

Ma non è che tenere i nostri dispositivi costantemente in standby ci fa sprecare energia? La risposta è assolutamente sì. Infatti, bisogna sapere che i dispositivi elettronici lasciati in standby incidono mediamente tra l’8% e il 10% sulle spese della luce di ogni famiglia.

Infatti, apparecchi come la televisione, assorbono una potenza che va dagli 1 ai 4 Watt. Come detto anche dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) se questo dato viene moltiplicato per 24 ore, l’energia assorbita è tra i 24 e i 96 Wh.

Se questo dato viene moltiplicato per un anno interno, il risultato che ne viene è impressionante. A quanto pare, in 12 mesi il consumo energetico è compreso tra gli 8.760 Wh e i 35.040 Wh. Inoltre, se disponiamo di altri apparecchi secondari, come decoder, computer o stereo, il dispendio è ancora superiore.

Dunque, in definitiva, per evitare che gli apparecchi elettronici assorbano più energia di quanto dovrebbero, ricordiamoci sempre di spegnerli dopo averli usati e di staccare la spina. La cosa migliore da fare sarebbe utilizzare le famose ciabatte multi presa con interruttore annesso, così da spegnere tutti i dispositivi in un sol colpo.