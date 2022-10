Caricare il nostro smartphone fino allo sfinimento fa male alla batteria? Ogni giorno mettiamo il nostro telefono dinnanzi a sfide gloriose, ma questi incredibili aggeggi sono pronti davvero a tutto.

E non solo, sono pronti anche ad una ricarica continua e repentina a cui li sottoponiamo. Di fatto, moltissime sono le persone che mettono in carica il proprio smartphone tutta la notte fino a quando si svegliano al mattino.

Purtroppo, nonostante sia davvero confortevole svegliarsi al mattino e vedere quel fatidico 100% sulla batteria, urge comunicarvi che questa abitudine è totalmente sbagliata. Brutta notizia? Gli effetti sulla vostra batteria potrebbero essere molto peggiori! Scopriamo di seguito di cosa stiamo parlando.

Ricaricare lo smartphone di notte: non lo fare, ecco perché

Gli ioni di litio compongono le nostre batterie (forse ancora non per molto) e sono davvero eccezionali. Tuttavia non dobbiamo trascurare il fatto che comunque hanno bisogno di essere trattate bene, altrimenti anche questo straordinario materiale tenderà a usurarsi facilmente.

Ed è purtroppo quello che accade spesso, soprattutto se non disponiamo di smartphone che bloccano la carica al momento giusto. Quindi, togliete la spina prima dallo smartphone e poi dalla corrente una volta che la carica arriva all’80% (e ricordate di non farlo scaricare al di sotto dell’20%!).

Ma il vero nemico della batteria non è la ricarica notturna, ma il surriscaldamento. Infatti, quando uno smartphone si surriscalda, lo portiamo ad una morte praticamente certa, poiché l’efficacia degli ioni di litio diminuisce sempre di più. Quindi, lasciarlo su un termosifone, al Sole o per troppe ore in tasca e la peggior cosa che possiate fare.