Spotify ha rivelato l’intenzione di lanciare Hi-Fi, un nuovo livello del suo servizio di streaming musicale, nel febbraio 2021. All’epoca, la società ha dichiarato che il servizio avrebbe fornito un ‘formato audio senza perdite di qualità CD’ e che sarebbe stato disponibile in alcune regioni entro la fine del 2021. Durante la chiamata sugli utili dell’azienda all’inizio di quest’anno, il CEO di Spotify Daniel Ek ha indicato che, sebbene la società abbia riscontrato problemi di licenza, era ancora impegnata nel lancio del livello di abbonamento Hi-Fi.

Spotify sembra essere finalmente pronto per lanciare questo servizio tanto atteso. Su Reddit, un utente di Spotify ha inviato un’immagine di un sondaggio che fa riferimento al livello Platinum del servizio. L’elenco dei vantaggi di questo pacchetto di abbonamento include musica Hi-Fi e Studio Sound, che sembra essere una sorta di effetto audio stereo.

Spotify, il nuovo piano potrebbe arrivare presto

Il prossimo è Headphone Tuner, che suona come un sistema di equalizzazione audio su misura per i driver di ciascuna cuffia. C’è anche un’opzione chiamata Audio Insights, anche se non è chiaro se funzionerà in modo simile al servizio X-Ray di Amazon, che fornisce informazioni sulla storia della canzone e sui dati dell’artista, o se sarà qualcosa di completamente nuovo.

Il livello di abbonamento Platinum di Spotify può includere l’accesso alla selezione limitata di podcast del servizio di streaming. Infine, i clienti del livello Premium avranno accesso a Library Pro e Playlist Pro. Anche se confrontato con il livello a pagamento del servizio, è un lungo elenco di vantaggi unici, ma Spotify sembra voler addebitare un premio per loro. Spotify vuole addebitare 20 euro al mese per l’abbonamento Platinum, secondo un’immagine caricata su Reddit.

Mentre l’idea può sembrare intrigante per molti fan di Spotify che hanno aspettato per anni un’esperienza di ascolto musicale senza perdite, 20 euro sono un sacco di soldi da pagare per un abbonamento allo streaming musicale. Il divario di valore si allarga ancora di più se si considera che Apple Music fornisce audio senza perdite senza costi aggiuntivi. Inoltre, Apple include il vantaggio Spatial Audio per un abbonamento individuale a soli 5,99 euro al mese.

Il servizio di musica lossless di Amazon, che fornisce audiospaziale e Dolby Atmos oltre alla musica ad alta risoluzione, è diventato gratuito l’anno scorso. L’abbonamento a Music Unlimited dell’azienda costa 9 euro al mese per i membri Prime e 10 euro al mese per tutti gli altri, che è la metà di quanto Spotify si aspetta di addebitare per il suo livello Platinum. Inoltre, sia Amazon che Apple hanno un grande archivio musicale, il che rende ancora più difficile per Spotify vendere il proprio servizio di streaming musicale senza perdita di dati.