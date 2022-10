Microsoft Teams è pronto per ottenere un aggiornamento che darà alla piattaforma di collaborazione e videoconferenza un caso d’uso completamente nuovo. Microsoft Teams offrirà presto un nuovo tipo di riunione denominato ‘appuntamenti virtuali’, come indicato nell’ultimo aggiornamento alla tabella di marcia ufficiale. L’obiettivo è rendere più facile per le imprese B2C organizzare consulenze con i propri clienti.

‘Quando si utilizza il tipo di riunione, i visitatori riceveranno un invito alla riunione con i dati cruciali dell’appuntamento per semplificare la partecipazione’, ha aggiunto Microsoft. ‘Possono partecipare da qualsiasi dispositivo – non sono richiesti Teams – e godersi un’accogliente area di attesa virtuale pre-appuntamento finché non sei pronto per iniziare’.

Microsoft Teams si aggiorna per tutti gli utenti

Microsoft Teams, come molte altre piattaforme di collaborazione e comunicazione, è diventato rapidamente popolare da quando la pandemia ha portato al passaggio al lavoro da remoto e ibrido. Secondo i dati più recenti, oltre 270 milioni di utenti utilizzano la rete ogni mese. Tuttavia, nel tentativo di ampliare ulteriormente la portata della piattaforma, negli ultimi mesi Microsoft ha dedicato molto tempo e sforzi alla ricerca di casi d’uso anche per i consumatori.

Oltre a integrare Teams nel nucleo di Windows 11 (l’app Chat è ora un dispositivo permanente nella barra delle applicazioni), Microsoft ha riprogettato il client desktop per renderlo più accessibile agli utenti non aziendali. Separatamente, l’azienda ha recentemente consentito la fusione di identità di consumatori e aziende, consentendo agli utenti aziendali di avviare discussioni e riunioni con clienti e partner che potrebbero essere collegati con il proprio login Teams personale.

Sebbene Microsoft abbia commercializzato l’introduzione degli avatar 3D per Teams come un modo per aumentare la partecipazione e l’immersione alle riunioni, è anche uno strumento con cui i non professionisti vorranno sperimentare. La decisione di sviluppare un nuovo tipo di incontro specifico per gli appuntamenti B2C è il passo più recente di questa tendenza più ampia, fornendo un nuovo scopo sia per le aziende che per i consumatori per connettersi con la piattaforma ormai familiare. La questione se le persone abbracceranno o meno il concetto è un’altra.

La funzionalità degli appuntamenti virtuali è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere disponibile per tutti i clienti di Teams entro la fine dell’anno.