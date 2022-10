Google Pixel 7 e 7 Pro sono ufficialmente ufficiali dopo sei mesi di dettagli. Tuttavia, non tutto sembra essere in condizioni perfette. Con impostazioni di luminosità maggiori, ad esempio, abbiamo scoperto che il display di Google Pixel 7 Pro consuma molta più energia rispetto a telefoni simili. Un altro problema dello schermo sembra avere un impatto su alcuni dispositivi. Secondo i rapporti, la funzionalità touchscreen del modello Pro, in particolare lo scorrimento, potrebbe essere piuttosto inaffidabile.

Alcuni nuovi utenti di Pixel 7 Pro si sono rivolti a Reddit per lamentarsi delle difficoltà dello schermo. Lo scorrimento, secondo un Redditor, sembra irregolare. A volte ti ritroverai a sfrecciare in uno spazio molto più ampio del previsto, mentre altre volte riuscirai a malapena ad andare avanti dove ti porta il pollice. Molti altri utenti si sono uniti alle chat, notando problemi identici che diventano più evidenti quando si confronta il comportamento con quello dei loro telefoni precedenti.

Google Pixel 7 Pro, un aggiornamento potrebbe arrivare presto

È difficile individuare con precisione cosa sta succedendo qui e la situazione non sembra essere così grave come affermano i rapporti. Il touchscreen sembra essere impostato in modo diverso rispetto ai Pixel 7 e ai precedenti telefoni Pixel prima del nuovo paio, essendo più reattivo ai movimenti rapidi e minuscoli.

È probabile che la frequenza di aggiornamento di 120 Hz del display svolga un ruolo qui, dal momento che molti clienti effettuano l’aggiornamento da telefoni con frequenze di aggiornamento inferiori. La frequenza di aggiornamento più rapida si traduce in un aspetto e una sensazione distinti durante lo scorrimento, il che potrebbe alterare l’impressione di come lo scorrimento risponda ai movimenti delle dita.

Ci sono state anche affermazioni secondo cui esistono difetti identici sul Pixel 7 più piccolo, tuttavia non possiamo confermarli. È probabile che Pixel 7 e 7 Pro siano stati confusi in queste circostanze, tralasciando quale modello era previsto. La buona notizia è che molti consumatori affermano che i loro problemi sono migliorati dopo aver installato un aggiornamento di sistema sui loro nuovi telefoni. Questo primo aggiornamento è disponibile per tutti coloro che ricevono il telefono per la prima volta e ti suggeriamo di applicarlo insieme a qualsiasi aggiornamento dell’app Google per garantire che il tuo telefono sia completamente funzionante e privo di bug quando inizi a usarlo.