A ottobre, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition sarà aggiunto alla libreria di giochi PlayStation Plus Extra per i membri di PlayStation 4, tra i vari titoli Dragon Quest e Assassin’s Creed. Inoltre, a partire dal 18 ottobre, i membri del livello Premium riceveranno tre titoli Yakuza rimasterizzati – 3, 4 e 5 – per PlayStation 4.

Ecco la selezione dei titoli PlayStation Plus Extra che saranno disponibili la prossima settimana. Salvo diversamente specificato, sono tutti su PlayStation 4 e compatibili su PlayStation 5.

Grand Theft Auto: Vice City — The Definitive Edition

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed 3 Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Dragon Quest 9 S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes 2: Explorer’s Edition

Inside

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Hohokum

The Medium (PS5)

Ecco l’elenco PlayStation Plus Premium (tutti i titoli sono disponibili su PS4 o PS5):

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Ultra Street Fighter 4

Castlevania: Lords of Shadow

Limbo

Everyday Shooter

Il nuovo formato PlayStation Plus ha debuttato a giugno, con la speranza di invogliare gli attuali clienti PlayStation Plus a passare ai livelli di servizio Extra o Premium, che hanno assorbito la maggior parte del precedente catalogo di abbonamenti PlayStation Now per lo streaming e il download. I clienti PlayStation Plus Extra hanno accesso a 400 giochi per PS4 e PS5, mentre gli abbonati PS Plus Premium hanno accesso ad altri 300 giochi, inclusi titoli per PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation Portable.

Gli utenti di PlayStation Plus Essential, in precedenza PlayStation Plus, continuano a ricevere giochi gratuiti, ma devono richiederli durante il mese in cui vengono forniti. Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot sono i giochi di ottobre (usciti anche il 4 ottobre).