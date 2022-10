Conad, Carrefour e Tuodì chiudono per sempre: i negozi non apriranno più

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati fortemente dalla crisi economica, la quale sta riguardando ancora numerose attività, anche quelle più avviate. Da diverso tempo non si parla d’altro se non di chiusura di tantissimi negozi, i quali non sono riusciti a sostenere spese o a contrastare la dura botta della pandemia.

Da diversi giorni si discute tantissimo anche in merito a quello che sta accadendo ad alcuni marchi molto famosi nel mondo dei supermercati come Carrefour, Conad e Tuodì. Secondo quanto riportato questi famosi supermercati stanno riuscendo a sostenere alla grande la crisi attuale in cui il paese versa. Proprio per questo motivo sono state indette nuove aperture in giro per l’Italia, ma anche alcune chiusure che però non sarebbero dovute al periodo sciagurato. Stando a quanto riportato infatti la preoccupazione sarebbe per i licenziamenti, soprattutto da parte di Conad che avrebbe deciso di non riaprire più un noto negozio in alta Italia chiuso più di un anno fa.

Alcuni supermercati chiudono, addio ai negozi di Conad, Carrefour e Tuodì: ecco cosa sta succedendo

Una delle più note catene italiane per quanto riguarda i supermercati avrebbe deciso di alzare bandiera bianca in provincia di Modena, più precisamente a Cognento. Il punto vendita sarebbe stato chiuso definitivamente per fare spazio ad un outlet che oggi prende il nome di Intima Moda.

Più o meno è capitata la stessa cosa anche a Carrefour presso il centro commerciale di Frosinone Le Sorgenti. Sempre nel Lazio anche Tuodì avrebbe lasciato 50 lavoratori in disoccupazione e dismesso addirittura due dei suoi punti vendita.