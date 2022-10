Microsoft ha annunciato che un servizio in abbonamento per la sua piattaforma di collaborazione Teams sarà disponibile nel 2023 come parte di una distribuzione a più livelli. Microsoft ha evidenziato all’evento Ignite di quest’anno che le funzionalità aggiuntive premium opzionali per il suo software di videoconferenza renderebbero le riunioni più personalizzate, intelligenti e sicure.

A dicembre 2022 sarà disponibile l’anteprima Teams Premium. Le funzionalità più spettacolari che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI) saranno disponibili nella prima metà del prossimo anno, con rilascio generale a febbraio 2023. “Riepilogo intelligente” consentirà all’IA di trascrivere riunioni, identificare i momenti cruciali nelle registrazioni e creare capitoli nelle registrazioni delle riunioni per una semplice riproduzione di aree essenziali.

Microsoft Teams annuncia una nuova funzione

Anche le trascrizioni delle riunioni in tempo reale in 40 lingue saranno alimentate dall’intelligenza artificiale. Secondo Microsoft, questo renderà le riunioni più inclusive. Questo è innegabilmente vero, tuttavia è un peccato che la funzionalità sia disponibile solo tramite un abbonamento premium dopo essere stata propagandata per un’ampia disponibilità.

La filigrana dei documenti e la limitazione dei diritti di registrazione, ad esempio, salvaguarderanno le organizzazioni dalle fughe di notizie. I clienti che utilizzano Microsoft 365 E5 potranno ora applicare le attuali etichette Microsoft Pureview Information Protection alle riunioni e imporre limitazioni pertinenti. Le riunioni saranno inoltre più veloci da impostare, con gli utenti in grado di scegliere tra una varietà di tipi di riunioni che saranno personalizzabili dai team IT, consentendo loro di partecipare alle riunioni con le impostazioni corrette in atto molto più velocemente.

Anche i webinar, attualmente disponibili in Microsoft 365, sono previsti per un aggiornamento in Teams Premium. Gli utenti avranno accesso a una lista d’attesa per la registrazione manuale, promemoria e-mail automatici, una stanza verde virtuale e il controllo su ciò che gli ospiti vedono.