Gli ultimi smartphone di Google hanno una serie di utili modifiche hardware e software, ma secondo Google alcuni dei nuovi trucchi software torneranno alla serie Pixel 6 attraverso futuri aggiornamenti. Parlando con PhoneArena, Google sembra aver confermato alcune funzionalità di Pixel 7 che arriveranno sulla serie Pixel 6 nei futuri aggiornamenti di Feature Drop.

Cosa è destinato a crescere? ‘Clear Calling’ sarà disponibile per tutti gli smartphone Pixel con tecnologia Tensor, inclusi Pixel 6, 6 Pro e 6a. Clear Calling, annunciato con Pixel 7, può migliorare la qualità delle conversazioni telefoniche eliminando il rumore di fondo, in modo simile a come hanno fatto Google Meet e altri servizi di videochiamata negli ultimi anni. Inoltre, l’opzione di pronunciare ‘silenzioso’ per terminare una conversazione telefonica in arrivo senza utilizzare una hotword verrà estesa a questi dispositivi precedenti.

Google introdurrà le funzioni sui Pixel precedenti

‘Guided Frame’ è una funzione che utilizza l’enfasi dell’IA di Google sui suoi processori per aiutare le persone non vedenti a scattare selfie e sembra arrivare su tutti i telefoni Pixel con tecnologia Tensor. Real Tone, una funzione che migliora la precisione delle foto con persone di colore, sarà migliorata anche per i telefoni più vecchi.

Meno dipendente dal processore Tensor, Google ha anche affermato che le nuove funzionalità At A Glance, come la fornitura di informazioni di volo aggiuntive, saranno disponibili su tutti i telefoni Pixel supportati, mentre la trascrizione dei messaggi audio sarà disponibile sui precedenti telefoni Pixel.

L’unico elemento che non sembra arrivare su Pixel 6 negli aggiornamenti futuri, almeno non ancora, è Face Unlock da Pixel 7. Mentre abbiamo segnalato lo sviluppo prolungato della funzione per i telefoni dell’anno scorso, Google ha fallito per commentare se sarebbe disponibile o meno su Pixel 6, e Caschys Blog è stato informato da un portavoce in Germania che non sarà disponibile.