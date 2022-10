Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolente infatti colpisce con una certa regolarità sotto forma di vere e proprie ondate di attacchi truffaldini.

Questi attacchi prendono forma in false comunicazioni spacciate per avvisi da parte di enti autorevoli i quali appunto sfruttano nomi importanti per poter conquistare rapidamente la fiducia del lettore che tenderà così più facilmente a cadere nel tranello.

Generalmente questi tranelli prendono corpo in mail o sms spacciati per comunicazioni ufficiali che inducono il lettore a compiere determinate azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli.

Phishing spacciato per comunicazione INPS

Una nuova mail di phishing che sta circolando in Italia negli ultimi giorni ribadisce esattamente tutti questi concetti, quest’ultima viene spacciata come una comunicazione ufficiale da parte di INPS Che avvisa l’utente di una richiesta Non andata a buon fine a causa dell’assenza di documentazione, la quale può essere visionata per intero all’interno di un allegato in formato .zip.

Legato contiene però al suo interno un malware letale che se eseguito assumerà il pieno controllo del vostro computer iniziando a copiare tutti i dati salvati nella memoria con delle conseguenze per la vostra privacy a dir poco devastanti e irrimediabili.

Onde evitare qualsivoglia tipologie di problema il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare immediatamente la mail non appena riconosciuta e soprattutto non scaricare l’allegato per nessun motivo al mondo.