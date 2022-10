Dopo che Google presenterà ufficialmente Pixel Watch e ti precipiti a provare a ottenerne uno, dovrai scegliere quale app utilizzare per configurarlo. Poiché l’app Fitbit ha superato se stessa, sembra che non utilizzeremo solo una speciale “app Google Pixel Watch”, ma l’app Fitbit ti consentirà anche di iniziare il processo di configurazione del tuo Pixel Watch da solo.

Se apri l’app Fitbit sul tuo telefono in questo momento e tenti di aggiungere un nuovo dispositivo, Google Pixel Watch verrà già mostrato come una delle scelte. Ciò ha perfettamente senso, dato che siamo consapevoli che si tratterà di uno smartwatch con un livello di integrazione Fitbit piuttosto consistente. È semplicemente strano che l’opzione per acquistare un Pixel Watch sia apparsa così rapidamente dopo il suo rilascio.

Fitbit ha aggiornato la sua app

Con l’aiuto di un Pixel Watch, puoi “creare obiettivi personali di salute e fitness e ottenere informazioni dettagliate con Fitbit”, ma le schermate di configurazione non ci dicono molto di più sulle capacità del dispositivo. I display passano quindi alla visualizzazione dell’app Fitbit, oltre al Pixel Watch che monitora tutti i dati Fitbit che ci si aspetterebbe da un dispositivo Fitbit.

Anche se gli utenti sono preoccupati per la durata della batteria del Pixel Watch, data la sua snellezza, si prevede che il device conterrà un sensore di salute affidabile, simile a quello che troveresti in un dispositivo Fitbit Charge. Dovrebbe monitorare tutto ciò che fai, inclusi sonno, frequenza cardiaca, hobby e altro. È possibile che l’integrazione di Fitbit nell’orologio fornisca un’esperienza senza precedenti rispetto a qualsiasi altro orologio da polso Android.