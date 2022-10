Un fan di FIFA 23 ha scoperto un bizzarro bug che farebbe volare un giocatore in aria se si prova a colpire la palla con un colpo di testa. FIFA 23 è stato rilasciato solo il mese scorso e già soffre di molti problemi.

L’utente di Reddit StarrkC ha recentemente condiviso una clip in cui si vede correre la palla lungo il campo inseguita dall’IA avversaria in modo inusuale.

Uno dei difensori della FIFA nel video FIFA 23 di StarrkC dà una testata al pallone ad un’altezza troppo elevata: il difensore nel video viene visto saltare in alto per dare una testata alla palla molto più in alto di quanto i giocatori di FIFA 23 dovrebbero essere in grado di fare.

Una situazione ingestibile al lancio

Poiché l’IA di FIFA 23 tradizionalmente non risponde nel modo in cui fa durante la clip, EA Sports potrebbe correggere le cose per evitare di perdere credibilità a causa di questo bug. Nemmeno i giocatori di FIFA Ultimate Team di alto livello dovrebbero essere in grado di sfidare la fisica come ha fatto il giocatore nella clip FIFA 23 di StarrkC.

Diversi fan del gioco hanno espresso il loro dissenso per il colpo di testa mostrato nella clip di StarrkC, una situazione tragi-comica che non dovrebbe ripetersi in un gioco che costa oltre 70 euro al lancio. Una risposta al video di StarrkC faceva riferimento al fatto che FIFA 23 dovrebbe simulare una situazione reale a differenza di giochi come Rocket League o Mario Strikers: Battle League.

FIFA 23 è ora disponibile per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.