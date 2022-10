L’iconica nebbia di San Francisco è in declino e la colpa è principalmente del cambiamento climatico, secondo una nuova ricerca pubblicata su SF Examiner, citando il lavoro di uno scienziato della UC Berkeley.

Il biologo Todd Dawson ha studiato registrazioni di modelli di nebbia risalenti ai primi anni ’50 e ha riscontrato una diminuzione di circa il 33% della frequenza della nebbia dall’inizio del XX secolo, secondo l’Examiner.

Dawson ha scoperto che la stagione della nebbia generalmente si è accorciata nel corso degli anni, iniziando più tardi e finendo prima, e anche la durata della nebbia è diminuita di “circa tre ore al giorno“, ha detto Dawson all’Examiner.

Nel frattempo, il fiume atmosferico che ha inzuppato gran parte della Bay Area, allagando le strade e interrompendo l’elettricità a migliaia di persone, ha a malapena intaccato le eccezionali condizioni di siccità della regione.

Una situazione allarmante

I bacini idrici statali contengono ancora molta meno acqua rispetto alle loro medie storiche.

Ma le diminuzioni della nebbia stanno interessando non solo la Bay Area, ma anche le regioni del vino e tutto ciò che cresce sulla costa settentrionale della California.

“Sappiamo che il pianeta si sta riscaldando, sappiamo che gli oceani si stanno riscaldando“, ha detto al Times Travis O’Brien, assistente professore di scienze della terra e dell’atmosfera dell’Università dell’Indiana. “Quello che non sappiamo è cosa sta succedendo nell’ambiente costiero molto vicino. In particolare, le temperature oceaniche lungo le coste sono un grosso punto interrogativo e da tempo si ritiene che siano davvero importanti per la nebbia costiera”.

Il Times aggiunge che altri ricercatori, utilizzando la tecnologia satellitare, hanno concluso questo mese “che il numero di giorni di nebbia fluttua considerevolmente di anno in anno senza che si verifichino tendenze positive o negative riconoscibili tra il 2000 e il 2020”.