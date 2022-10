L’operatore virtuale Spusu ha prorogato la propria offerta denominata Spusu 50 per tutto il mese di ottobre 2022.

Oltre a questa offerta, si segnala che continuano a essere disponibili anche Spusu 100, Spusu 10 e Spusu 1, le altre proposte commerciali dell’operatore valide fino a nuova comunicazione. Ricordiamoci insieme cosa propongono.

Spusu proroga alcune sue offerte per tutto il mese di ottobre 2022

L’offerta Spusu 50 comprende 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 5,98 euro al mese. I minuti inclusi con l’offerta sono validi anche per chiamare numeri fissi e mobili del Regno Unito e nei Paesi dell’Unione Europea.

L’operatore vi ricordo che prevede il cosiddetto meccanismo di Riserva Dati, valido per accumulare Giga aggiuntivi da utilizzare in Italia a partire dal mese successivo, in particolare quando il traffico dati previsto di base viene del tutto consumato. Come sempre, i nuovi clienti possono attivare Spusu 50 direttamente online nel sito ufficiale dell’operatore, con o senza portabilità del numero telefonico. Il costo di attivazione è gratuito, mentre il prezzo della nuova SIM ricaricabile è ancora pari a 9,90 euro, con spedizione a domicilio inclusa.

Inoltre, in fase di attivazione bisogna selezionare anche il metodo di pagamento, a scelta tra il rinnovo automatico, su carta di credito, conto corrente o PayPal, e le ricariche manuali. In ogni caso, attraverso l’area clienti My Spusu, il cliente può cambiare modalità di pagamento anche successivamente. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.