WindTre: arriva la stangata con gli aumenti delle tariffe

Cambiano le stagioni e con queste anche le tariffe lanciate dagli operatori telefonici. A novembre per esempio arriverà la rimodulazione di Vodafone. E ad ottobre? Nel mese autunnale iniziato oggi ci imbatteremo negli aumenti di WindTre. La campagna SMS di avvertimento (meglio chiamata da noi come “preparazione psicologica”) è già iniziata.

WindTre: cosa cambia con la nuova tariffa

Il nuovo arrivato non proprio ben accetto, prende il nome di Super 70. Trattasi di un piano tariffario con un bundle dati più ampio ma allo stesso tempo con un costo mensile più alto.

Nell’SMS informativo si legge che le modifiche di contratto sono iniziate il 31/10/2022. L’evoluzione della promo Super 70 è avvenuta a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo dell’attuale piano. Ora quindi si avranno 2000 Min, 300 SMS, 70 GB, al costo di 8,99E/mese. Al termine del traffico incluso: 29 cent/min, 29cent/SMS, 1GB aggiuntivo a 0.99E/giorno.

Per intenderci, con la variazione si passa da 40 a 70 GB, con un aumento del costo mensile di ben 4 euro. Una volta superata la soglia dei 2000 minuti di chiamate si pagherà 0,29 cent al minuto. Se, invece, si supera il limite di SMS, il costo sarà di 0,29 cent per ogni SMS inviato. Infine, terminati i 70GB a disposizione, il prezzo ammonterà a 0,99 cent per 1GB di traffico dati, il quale una volta finito bloccherà la navigazione ad Internet fino al rinnovo della promozione.

Qualora foste intenzionati a rimuovere la tariffa, potrete esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS. Come? Inviando una raccomandata A/R a ‘WindTre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI’, una PEC a ‘servizioclienti159@pec.windtre.it”, chiamando il 159, dirigendosi in un negozio WindTre, attraverso l’Area Clienti direttamente sul sito ufficiale, specificando però la causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘.