Il colosso sud coreano Samsung, negli ultimi giorni, si è impegnato molto per aggiornare tempestivamente e a lungo i propri dispositivi, tanto da risultare l’OEM Android migliore in questo senso.

Infatti le ultime patch di sicurezza, sono già in fase di distribuzione sulla serie Galaxy S22, negli Stati Uniti, nonostante il mese di ottobre non sia ancora ufficialmente iniziato.

Samsung Galaxy S22 riceve le patch di ottobre 2022

L’ultimo aggiornamento, indicato con il numero di versione firmware S90XU1UES2AVI5, è indirizzato alle versioni sbloccate, quelle non vendute tramite operatori, di Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Secondo il changelog, l’aggiornamento contiene le patch di sicurezza di ottobre 2022, migliora la privacy e la sicurezza del dispositivo e potrebbe anche includere alcune correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Come abbiamo detto, l’aggiornamento è in via di distribuzione negli Stati Uniti, ma nei prossimi giorni (se non prima), dovrebbe essere disponibile anche per le versioni internazionali. Ricordiamo che negli Stati Uniti Samsung vende i modelli con Snapdragon 8 Gen1, mentre in Europa abbiamo le versioni con Exynos 2200.

Potete controllare la presenza di aggiornamenti andando in impostazioni>aggiornamento software ed infine su scarica ed installa. Assicuratevi di essere collegati a una rete Wi-Fi o di avere a disposizione dati a sufficienza in caso usiate il vostro collegamento cellulare.