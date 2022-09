L’operatore Iliad Italia ha recentemente deciso di chiudere la commercializzazione dell’offerta denominata Giga 40 a 6.99 euro al mese.

Nessuna modifica, come promesso dall’operatore dalla sua nascita, per chi possiede l’offerta Giga 40. Le altre offerte proposte rimangono attivabili. ricordiamoci insieme quali sono.

Iliad chiude la commercializzazione dell’offerta Giga 40

L’offerta Giga 40, che prevedeva ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, era la seconda offerta di Iliad in commercio ed è nata il 26 Luglio 2018, inizialmente per un numero limitato di attivazioni.

Come anticipato precedentemente, le altre offerte dell’operatore rimangono attivabili. Parliamo della Voce, con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+ a 4,99 euro al mese, la Giga 80 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile validi fino in 4G e 4G+ a 7,99 euro al mese.

Ed infine la Giga 120 e Dati 300 che comprendono rispettivamente minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile validi fino in 5G a 9.99 euro al mese e 300 Giga di traffico internet mobile mensile fino in 4G e 4G+ a 13,99 euro al mese.