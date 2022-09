Concepire il Google Play Store solo come una vetrina per le app sarebbe un disservizio per esso. È essenzialmente un hub che guida l’ecosistema Android, consentendo agli utenti di trovare nuove app e giochi, nonché di acquistare episodi TV e film. Questo è il motivo per cui Google lo aggiorna e lo cambia sempre per renderlo un ambiente migliore. In effetti, Google ha annunciato alcuni miglioramenti della qualità della vita al Play Store che i clienti dovrebbero tenere d’occhio.

Uno di questi miglioramenti è che il Play Store ora avrà una sezione specifica per le app non Android, rendendo più facile per gli utenti trovarle. Ad esempio, se desideri individuare un’app per il tuo smartwatch Wear OS, Android TV o Android Automotive, vai semplicemente alla pagina “Altri dispositivi” del Play Store e dovresti essere in grado di scoprire cosa stai cercando.

Google Play Store si aggiorna

Google si sta espandendo su questo introducendo filtri per i dispositivi. Questo è simile al modo in cui gli utenti possono limitare i risultati di ricerca nel Play Store per renderli unici per i dispositivi che hanno associato al proprio account Google. L’utilizzo di questi criteri per il dispositivo renderà molto più facile trovare una nuova app per il tuo smartwatch Wear OS o dispositivo Android TV.

Infine, Google sta introducendo la possibilità di installare programmi da remoto su altri dispositivi. Se stai navigando nel Play Store sul tuo telefono e desideri installare un’app sulla tua smart TV, invece di caricarla sulla tua TV, che potrebbe trovarsi in un’altra stanza, puoi installarla da remoto così non devi distrarti.

Queste modifiche dovrebbero essere disponibili in questo momento, quindi tienile d’occhio se ritieni che alcune di esse saranno utili per te.