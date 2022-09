Se sei un utente di Google Wallet o Google Pay che utilizza da molto tempo una delle due piattaforme per effettuare pagamenti di articoli quando fai acquisti, per punti fedeltà e così via, e improvvisamente ti sei accorto di essere incapace di usarlo, allora dovresti sapere che non sei solo in questa situazione.

Questo è ciò che alcuni utenti affermano nei recenti post che sono stati scoperti su Reddit. Questi utenti affermano che all’improvviso non sono in grado di utilizzare Google Wallet e/o Google Pay. Questi consumatori affermano che quando tentano di utilizzare l’applicazione, si trovano di fronte a un messaggio di errore che implica erroneamente che il loro dispositivo è stato rootato.

Google Wallet, si spera in un aggiornamento rapido

Secondo 9to5Google, questo messaggio potrebbe essere visualizzato quando viene utilizzato con dispositivi pre-release o dispositivi che funzionano con versioni beta del software. Tuttavia, in questi casi, la maggior parte degli utenti utilizza dispositivi regolari che non sono stati rootati e funzionano con versioni software completamente normali e non versioni beta.

Il ripristino del dispositivo è un suggerimento che è stato avanzato da alcuni utenti come possibile soluzione al problema; tuttavia, questa dovrebbe essere una procedura utilizzata solo come ultima opzione. Alcune persone suggeriscono anche che lo svuotamento della cache sul Play Store potrebbe anche essere una possibile riparazione; tuttavia, sembra che questa non sia una soluzione garantita poiché alcuni utenti hanno avuto successo nel farlo, mentre altri no.

Se Google è a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione, si spera che sarà in grado di rilasciarlo presto. Nel frattempo, se sei una delle persone interessate da questo problema, puoi provare alcune delle soluzioni che sono state suggerite su Reddit oppure puoi semplicemente aspettare che Google risolva il problema.