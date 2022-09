Bollo e Canone RAI: i trucchi per non pagare mai, tutto gratis

Stiamo parlando di tasse, quindi alcun evento lieto in vista. Bisogna pagare delle imposte durante l’anno e, si sa, nessuno è contento di farlo. Purtroppo poi ci sono alcune tasse da pagare che risultano totalmente fuori luogo anche perché nessun altra nazione le sostiene annualmente. Stiamo parlando di bollo auto e canone Rai, imposte che come già detto in passato, andrebbero abolite per la stragrande maggioranza degli italiani.

Bollo auto e canone Rai: ci sono alcuni espedienti legali per non pagare le tue tasse, ecco come bisogna fare

Per quanto riguarda il canone Rai, ci sono alcuni modi per evitare di pagarlo, ma bisogna possedere un determinato status. Il vostro reddito dovrà essere infatti ben inferiore alla soglia minima, o magari dovrete avere 75 o più anni di età. Nel momento in cui doveste dichiarare di non avere in casa alcuna TV, varrà lo stesso principio: non dovrete pagare il canone.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione diventa più spinosa da risolvere. Si tratta infatti di una tassa a carattere regionale, la quale viene pagata diversamente da regione a regione. Bisogna infatti valutare la questione di Lombardia e Piemonte, dove le auto elettriche infatti non sono tenuti a pagare il bollo. Nella provincia autonoma di Bolzano invece per i primi tre anni sarà così, salvo poi tornare tutto alla normalità. In Campania per i primi tre anni le auto ecologiche ibride possono essere esenti dal pagamento, mentre le elettriche possono esserlo per un massimo di cinque anni. Le stesse disposizioni vengono date anche ad altre regioni.