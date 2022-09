Netflix ogni mese porta sulla propria piattaforma un numero crescente di ottime serie TV che possono ampliare l’offerta, invogliando un numero maggiore di consumatori a sottoscrivere l’abbonamento mensile. Nonostante tutto, periodicamente l’azienda riduce anche il numero di serie accessibili, cancellando la vera e propria produzione, a causa di un numero ridotto di ascolti.

Gli abbonamenti di Netflix sono pronti per cambiare, stando a quanto trapelato nel corso degli ultimi mesi, l’azienda sarebbe pronta ad introdurre un nuovo piano con pubblicità inclusa, in modo da ridurre la spesa finale mensile, mantenendo ugualmente l’accessibilità, anche se il rischio è di veder crescere i prezzi degli altri piani.

Netflix: quali sono le serie TV cancellate

Nell’ultimo periodo Netflix ha deciso di cancellare un elevato quantitativo di serie TV, proprio perché la richiesta degli utenti è risultata essere inferiore alle aspettative. La più famosa tra le tante è sicuramente Locke & Key, recentemente pubblicata la terza stagione e sarà anche l’ultima, seguita poi da New Amsterdam, il medical drama che ricorda molto Grays Anatomy o anche il famosissimo Chigago Med, si fermerà alla quinta stagione.

Scorrendo l’elenco diffuso dalla piattaforma, troviamo anche Non Ho Mai (con la sua quarta stagione), Manifest, Julie and the Phantoms, Derry Girls, For Life, DC’s Legends of Tomorrow, Another Life e per finire con Better Call Saul, purtroppo giunto al termine della propria esperienza, con la sesta e ultima stagione.