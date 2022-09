Netflix: il thriller comico con Adam Sandler e Jennifer Aniston fa impazzire tutti

Chi ha detto che un thriller debba necessariamente spaventare e sconvolgere? In un pensiero comune, pensare diversamente è la soluzione al successo, e lo sa bene Kyle Newacheck il creatore del thriller comico che andremo a scoprire tra pochissimo. Egli nel suo capolavoro del 2019 ha deciso di mixare più temi, recandogli così 31.000.000 spettatori solamente nei primi tre giorni di distribuzione. Allora, di cosa parla il film presente anche su Netflix?

Netflix: il cast e la trama del thriller con Adam Sandler e Jennifer Aniston

Per realizzare questo film, i due protagonisti sono venuti in Italia, (più precisamente tra Santa Margherita Ligure e il Lago di Como) adornandola così di colpi di scena e inseguimenti vari. Il titolo è Murder Mystery ed ha vinto il People’s Choice Awards come Miglior Film Commedia.

Ma di cosa parla? La storia ruota attorno ad un poliziotto di New York e sua moglie, entrambi in vacanza in Europa per la prima volta. Durante il volo per l’Italia i due fanno amicizia con un individuo, ritrovandosi così a partecipare ad un incontro familiare sullo yacht del miliardario Malcolm Quince. Sembra un sogno, fino a quando Quince viene assassinato. I due coniugi finiranno così per essere i principali sospettati del giallo.

Anche il cast è brillante: troviamo come protagonisti Adam Sandler nei panni di Nick Spitz, e Jennifer Aniston in quelli di Audrey Spitz, la moglie. Ad accompagnarli ci sono: Luke Evans (Charles Cavendish), Gemma Arterton (Grace Ballard), Luis Gerardo Méndez (Juan Carlos Rivera), Shiori Kutsuna (Suzi Nakamura), Adeel Akhtar (Maharajah), e infine John Kani (Colonel Ulenga).