TIM Winder Five con 100GB: ecco la promo che distrugge Iliad facilmente

Sono arrivate tante novità del mondo della telefonia mobile ormai da diversi anni a questa parte. Questa situazione ha spinto i provider che da sempre dominavano un po’ più in basso, non più tra le prime scelte da parte del pubblico italiano. La priorità infatti è quella di risparmiare, cosa che di certo avviene scegliendo gestori più nuovi nel settore.

TIM però non avrebbe intenzione di restare a guardare e per questo avrebbe intrapreso un nuovo percorso utile per riportare dalla sua parte tutti i vecchi clienti. D’altronde la qualità di questo gestore è conosciuta da tutti e non ci sono dubbi sul fatto che possa riprendersi la scena.

Tim: non c’è gioco con gli altri gestori, il provider batte tutti con queste due promozioni molto simili ma diverse tra loro

Le promozioni sono in realtà due anche se il nome è sempre lo stesso. Tim ha deciso di rientrare in grande stile nella lotta tra i vari provider di telefonia mobile che in Italia ormai se le danno di santa ragione tutti i giorni.

Questo gestore, che risulta forse il più longevo in Italia, sta riportando dal suo lato tantissimi clienti del vecchio corso. Il merito sta nel proporre qualità e quantità allo stesso tempo con grande convenienza, come dimostra l’ultima promozione TIM Wonder Five. Questa infatti a un prezzo di soli 7,99 € al mese, all’interno del quale è incluso un vasto contributo di contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e infine anche 70 giga di traffico dati in 4G. Nel caso in cui voleste il 5G, bisognerà pagare solo 2 € in più.