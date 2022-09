Il debutto di FIFA 23 dista ormai pochi giorni e il titolo calcistico di EA SPORTS è pronto per far appassionare tantissimi giocatori in tutto il mondo. In attesa del fischio di inizio, la colonna sonora del titolo è disponibile interamente su Spotify.

La playlist può vantare tutte le tracce presenti su FIFA 23 ma anche un mix di nuovi artisti, icone e hit emergenti. Si tratta di canzoni scelte appositamente per dare nuova linfa all’esperienza di gioco ma che possono anche intrattenere quando si posa il joystick.

Sarà possibile immergersi nella musica collegandosi direttamente a questo indirizzo. La playlist conta ben 95 brani realizzati da artisti di tutto il mondo. Tra questi spiccano nomi importanti come Bad Bunny e Bomba Estéreo, Rosalia e Stromae solo per citarne alcuni.

In attesa di poter giocare con FIFA 23, in uscita il 26 settembre, è possibile ascoltare tutta la colonna sonora direttamente su Spotify

Inoltre, gli amanti delle statistiche e curiosità saranno contenti di leggere alcune notizie riguardanti le musiche di FIFA 23. Gli ascoltatori più affezionati sono gli Svedesi i quali possono vantare il maggior numero di playlist FIFA per utente. Al secondo posto troviamo i Norvegesi e completano il podio di Danesi.

Considerando tutte le playlist attive a livello mondiale su Spotify, sono 21,2 milioni quelle che contengono almeno un brano della colonna sonora ufficiale di FIFA 23. Per farsi un’idea dei ritmi che sarà possibile ascoltare nel gioco, vi mostriamo in anteprima i brani più ascoltati a livello mondiale: