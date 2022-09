Durante l’evento Logi PLAY, Logitech G ha annunciato il debutto di PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals, il nuovo straordinario setup da corsa di livello professionale. La combinazione di volante e pedaliera è pensato per i sim drivers professionisti che esigono solo il meglio.

Lo sviluppo da parte di Logitech ha avuto un solo obiettivo, quello di offrire l’esperienza di gara più realistica e coinvolgente possibile. Per il volante PRO Racing Wheel è stato realizzato un nuovo motore Direct Drive ad alte prestazioni. Inoltre, è possibile sfruttare la tecnologia di feedback TRUEFORCE che offre una connessione precisa e reale con il veicolo che si sta guidando.

Dal punto di vista tecnico, il Direct Drive del volante PRO Racing Wheel arriva a generare 11 newtonmetri di forza a cui si abbina anche una risposta a latenza incredibilmente bassa. Questa combinazione consente di raggiungere un livello di realismo incredibile, con il volante in grado di simulare le condizioni dell’asfalto e della vibrazione del motore.

Come dichiarato da Lando Norris, pilota di F1 per la McLaren: “Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l’esperienza sim racing incredibilmente realistica. Ora sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l’auto cambia durante la gara, un vero e proprio game-changing. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere realmente in pista“.

Logitech G assicura che i PRO Racing Pedals hanno ricevuto la stessa cura nello sviluppo, tanto che il freno restituisce una sensazione di carico realistico. È possibile personalizzare i pedali al fine di adeguare il device allo stile di guida o alla configurazione.

Grazie alle molle intercambiabili è possibile aumentare o diminuire la resistenza di tutti e tre i pedali per rendere l’esperienza di gioco estremamente versatile. Inoltre, è possibile regolare i pedali per adattare la pedaliera a tutte le tipologie di piedi o di guida.

Il Logitech G PRO Racing Wheel è disponibile in due versioni, una compatibile con PC e console PlayStation 5 e PS4. La seconda, invece, consente il collegamento al PC e alle console Xbox Series X|S e Xbox One. I Logitech G PRO Racing Pedals sono compatibili con PC Windows 11 e 10 attraverso una porta USB e a tutte le console se collegati al PRO Racing Wheel. Il prezzo di lancio è di 1.099 euro per il volante e 389 euro per la pedaliera. Entrambi i device sono acquistabili sul sito ufficiale.