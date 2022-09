Mercedes-Benz AG e Qualcomm Technologies hanno annunciato l’avvio di una importante partnership strategica. Il palcoscenico scelto per questo annuncio è il primo Automotive Investor Day tenuto dal chipmaker americano.

La collaborazione permetterà a Mercedes-Benz di utilizzare delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis. Lo scopo di questa scelta è quello di sfruttare le più recenti e avanzate funzionalità digitali sui veicoli di nuova generazione.

La casa automobilistica tedesca si affida da tempo alle tecnologie Qualcomm, ma questa partenership è fortemente orientata al futuro. Infatti, Mercedes-Benz sta integrando le piattaforme Snapdragon Cockpit e Snapdragon Automotive Connectivity sulle proprie vetture. La prima permette di alimentare le cabine di guida digitali mentre la seconda di gestire i sistemi telematici.

Mercedes-Benz si affiderà alle tecnologie di Qualcomm per realizzare i veicoli di nuova generazione sempre più smart e sicuri

Unendo l’esperienza della casa tedesca con le soluzioni tecnologiche del chipmaker, sarà possibile realizzare veicoli estremamente versatili. In questo modo sarà possibile offrire ai consumatori esperienze di guida personalizzate, intuitive e soprattutto più sicure.

Sfruttando le potenzialità offerte da Snapdragon Cockpit sarà possibile creare dei sistemi di infotainment multifunzione ma al tempo stesso intuitivi e intelligenti. L’integrazione delle funzionalità di Intelligenza Artificiale (AI) garantirà che le interazioni tra conducenti e veicoli siano sempre naturali. Le vetture di nuova generazione si adatteranno ai passeggeri e non viceversa.

Non mancheranno le funzionalità legate alla connettività, permettendo ai veicoli Mercedes-Benz di accedere alla rete per supportare le esperienze sempre attive e connesse. I vantaggi si avranno anche dal punto di vista della sicurezza.

Come dichiarato da Magnus Ostberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz AG.: “Per molti anni Qualcomm Technologies ci ha aiutato a fornire soluzioni innovative ai nostri clienti. Il nostro solido rapporto è fondamentale per guidare l’industria automobilistica in un periodo di crescita eccezionale e di sconvolgimenti tecnologici”.