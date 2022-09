Lidl offre un'auto elettrica a prezzi shock, sconti eccezionali solo oggi

Quando si parla di Lidl, si finisce per parlare di quelli che sono i prodotti in offerta tra i suoi scaffali tra cibo e molto altro ancora. Bevande, roba per la casa e tutto ciò che può tornare utile ogni giorno la fanno da padroni all’interno del celebre supermercato che in più nazioni riesce a dominare senza problemi grazie ai prezzi particolarmente bassi.

L’ultimo periodo però sarebbero arrivate grandi novità, tra le quali anche un’auto elettrica. Esatto, avete capito bene: tramite Lidl è possibile noleggiare un’auto elettrica con un prezzo di soli 222 € al mese. Questo è un modo da parte dell’azienda per aiutare l’ambiente, visto che acquistare un’auto elettrica non è certamente molto semplice con la crisi che c’è e con i prezzi in giro. Soprattutto in un periodo dove la guerra sembra influire particolarmente, c’è bisogno di nuove proposte, proprio come quella di Lidl che ora vuole aiutare tutti a muoversi verso la mobilità elettrica.

Lidl: ecco la nuova offerta che comprende un’auto elettrica a noleggio con 222 € al mese

Tornando all’offerta di Lidl per quanto riguarda l’auto elettrica a noleggio, si tratta di un marchio innovativo, ovvero Elaris che con la sua Finn propone un’ottima soluzione.

Parliamo infatti di un’auto a zero emissioni piccola e compatta ma anche con finiture di design molto belle da vedere. Il prezzo iniziale per tutti è di 269 €, ma nel caso in cui doveste essere clienti fidelizzati si scende ai 222 €. Sarà quindi questo modo per aiutare nella transizione verso l’elettrico, aiutando l’ambiente e sollevandolo dall’inquinamento.