Se hai il dubbio che qualcuno stia spiando il tuo iPhone, questo è il posto giusto per te. Non c’è la necessità di immaginare di aver bisogno di grandi tecniche di spionaggio per capire determinate cose: basta che qualcuno ha l’aria di sapere fin troppi affari vostri di quanto dovrebbe.

C’è un modo molto semplice e veloce se le cose stanno in questo modo ed è possibile fare ciò solamente se avete un iPhone: andate su Impostazioni -> Tempo di utilizzo -> Visualizza tutte le attività. In questo modo avrete la possibilità di vedere tutte le attività che sono state messe in atto sul vostro smartphone e per quanto tempo un app è stata utilizzata. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

iPhone: come scoprire immediatamente se ti stanno controllando il telefono

Effettuare un controllo incrociato arrivati fin qui non è affatto difficile: nel caso in cui alcune app, ad esempio quelle come Instagram, WhatsApp o Facebook, sono state aperte in un determinato orario in cui voi non eravate attivi, quindi quando il telefono non era sotto la vostra custodia, sarete sicuri che siete sotto controllo e qualcuno vi sta spiando.

Ora che avete la certezza che qualcuno sta spiando il vostro iPhone, dovrete semplicemente stare molto attenti. Tuttavia fate attenzione: capita spesso che qualcuno che pensa di essere sotto controllo è fin troppo smemorato e non ricorda di aver utilizzato il cellulare in quel determinato orario. Quindi, prima di accusare qualcuno di aver spiato, accertatevi che in quel frangente non stavate usando l’iPhone.